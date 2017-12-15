Cuma namazı sonrasında Batı Şeria'da gerginlik devam ediyor. İsrailli polislerin acımasız müdahalelerine dünya canlı yayında tanıklık etti.

FİLİSTİNLİ PROTESTOCUNUN VURULMA ANI

Ramallah'ta İsrailli polise arkadan saldıran bir protestocunun vurulma anı kameralar tarafından kaydedildi. Ardından da başka bir protestocu daha İsrailli polis tarafından vuruldu.

AMBULANSTA GÖZALTI

Ambulansa bindirilen kişi, ardından İsrail polis tarafından ambulansta gözaltına alındı.

İsrail askerlerinin Filistinli protestocuyu vurma anı VİDEO