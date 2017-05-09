İsviçre'deki pankartla ilgili ilk karar

İsviçre'nin Bern kentindeki bir gösteride PYD/PKK yanlısı teröristler tarafından açılan pankartta "Erdoğan'ı öldürün" ifadesi yer alıyordu.

TÜRKİYE YASAL İŞLEM TALEP ETTİ

Pankartla ilgili harekete geçen Türk Dışişleri Bakanlığı gösterinin PKK tarafından düzenlendiğini açıklamış ve İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner aracılığıyla yasal işlem yapılması talebini iletmişti.

GÖSTERİYİ ORGANİZE EDENLER SUÇLANMAYACAK

BBC Türkçe'nin haberine göre İsviçreli savcıların, pankartın, ülke yasalarının ihlal edilip edilmediğini araştırdığı açıklanmıştı. NZZ gazetesinin haberine göre, Bern Emniyet Müdürü Marc Heeb, söz konusu pankartla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, gösteriyi organize eden kişilerin suçlanmayacağını açıkladı.

PANKARTI KİMİN AÇTIĞINI AÇIKLAMADILAR

Ancak aynı haberde, Bern kenti savcılarının, bireysel bazda, "şiddete teşvik" şüphesi ile soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi. Savcılık ofisinin, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip belirlenmediği konusunda bir açıklama yapmadığı bilgisi de haberde yer aldı.

TÜRKİYE'DE DE SORUŞTURULUYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da İsviçre'deki mitingle ilgili soruşturma başlatmıştı.