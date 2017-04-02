Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen toplu açılış töreninde İsviçre'de açılan pankarta çok sert bir dille tepki gösterdi.

"BE DANGALAKLAR.."

Erdoğan, "İsviçre Parlamentosunun önünde büyük bir pankart... Benim resmim ve şakağıma dayanmış bir silah. Ne diyor? 'Erdoğan'ı öldürün'. Be dangalaklar, Erdoğan sizin demenizle mi ölecek?

"KEFENİMİZLE YOLA ÇIKTIK"

Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Rabbimin takdiri neyse o olacak. Ne bir an ileri ne bir an geri.

Erdoğan'dan İsviçre'deki pankarta sert tepki İZLE



EN BÜYÜK DERS 16 NİSAN'DA VERİLECEK

Siz o sokaklarda sosyalist partinizi, PKK'lıları, sol terör örgütlerini dolaştırarak, kendi polislerinizle onları koruma altına alarak Türkiye'nin şanından, izzetinden bir şeyleri söküp alacağınızı mı zannediyorsunuz? 16 Nisan geliyor, Türk milleti, 80 milyon, inşallah bütün Batı'nın liderlerine en büyük dersi verecek." şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF: İsviçre'de açılan skandal pankart