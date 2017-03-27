İsviçre'den Erdoğan pankartına kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jean-Marc Crevoisier, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyah fon üzerine hazırlanmış, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer alan pankarta ilişkin Bern Kantonu savcılık makamlarının soruşturma başlattığını anımsattı.

"MİTİNGE TAMAM AMA BU EYLEM İYİ DEĞİLDİ"

Bern'de 25 Mart'ta düzenlenen terör mitinginin İsviçre'deki ifade özgürlüğünü ihlal edip etmediğine ilişkin Crevoisier, "Dışişleri Bakanlığımız bu eylemi kınadı. Mitinge tamam, ama bu eylem (pankart açılması) iyi değildi. Dolayısıyla bu pankartı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

"SORUŞTURMA SÜRECİNİ TAKİP EDİYORUZ"

Sözcü Crevoisier, soruşturma sürecini takip ettiklerini belirterek, "Olay şu an adalete intikal etmiş durumda. Soruşturma süreci tamamlanınca bize bilgi verilecek. Adalet Bakanlığı bizi bilgilendirdikten sonra biz de Türkiye Dışişleri Bakanlığını bilgilendireceğiz." dedi.

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