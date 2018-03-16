taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.333
USD
3,9158
EURO
4,8261
ALTIN
166,30
PETR
65,1700

İtalya polisinden '0 beden' tarikatına operasyon

İtalya'da bir diyetisyen, kurduğu dernek üzerinden edindiği müritleri zayıflatacağı iddiasıyla dolandırdı.

Haber Merkezi | 16.03.2018 - 13:32..
  1. Haberler
  2. Dünya

İtalya'da Mareo Pianesi adındaki 73 yaşındaki diyetisyen ve eşi kurdukları Makrobiyotik Derneği'ne yüklü miktarda bağışlar yapmak ve ülke genelinde açtığı restoran ve mağazalarda çalışmak şartıyla zayıflatacağına inandırdı.

MAKROBİYOTİK TARİKATI

Yapısı tarikata, üyeleri ise birer müride dönüşen oluşumda Ma-Pi adı verilen makrobiyotik beslenme yani sadece sebze, tam tahıllar, ve fasulyegillerin yendiği bir diyet uygulanıyor. Tarikatın şartlarına uymayan üyeler, tarikat tarafından mahkemece yargılanabiliyor.

ZAYIFLAMAK İSTERKEN KÖLE OLDULAR

Diyetisyen Mareo Pianesi ve eşi Loredana Volpi'nin kurdukları bu oluşumla diyetleri manipüle ederek üyelerine kötü muamelede bulundukları hatta üyelerinden bazılarının 35 kilonun altına kadar zayıflamalarına neden oldukları bildiriliyor.

5 YIL SONRA GELEN KARARI GÖZALTI

Tarikattan ayrılan bir kadının başından geçenleri polise bildirmesi üzerine 2013 yılında açılan soruşturma kapsamında yapılan operasyonla Pianesi, eşi ve ayrıca grubun yönetiminde bulunan 3 kişinin daha gözaltına alındı.

Pianesi ve eşi; dolandırıcılık, vergi kaçırma, kötü muamele ve köleleştirme suçlarından yargı önüne çıkacak. Polis, tarikatın mağdurlarının bulunanlardan çok daha fazla olduğunu düşünüyor.

DOLANDIRICI DİYETİSYEN PAPA İLE GÖRÜŞMÜŞ

Öte yandan Pianesi, İtalyan Makrobiyotik sektörünün lideri kabul ediliyor. Öyle ki Pianesi, 2016 yılında Papa Françis ile özel görüşme bile yaptı. Pianese'nin Ayrıca İtalya ve farklı ülkelerden 12 şehrin fahri vatandaşlığı bulunuyor.

Soruşturma hakkında konuşan bir polis yetkilisi daha önce hiç böyle bir vaka ile karşılaşmadığını belirterek, tarikat tarafından dolandırılanlarla ilgili; "Bunlar fiziksel veya zihinsel hastalıklardan muzdarip insanlar. Diyetin onlara iyi geleceğine ve karşılığında makrobiyotik besin zincirine yardım ederek kendi hayatlarından etkin bir biçimde fedakarlıkta bulunmaları gerektiğine ikna edilmişlerdi." şeklinde konuştu.

Makrobiyotik diyet nedir

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yunanistan'da halk sefilliği yaşamaya devam ediyor
Yunanistan vatandaşları ekonomik darboğazın yanı sıra 8 yıldır devam eden kemer sıkma önlemleri nedeniyle gelirlerinin 4'te birini kaybederken, krizin izleri hala sosyal yaşamda da kendini gösteriyor
Trump'ın oğlu 12 yıllık evliliğini sonlandırıyor
Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr ve 12 yıllık eşi Vanessa Trump ayrılık kararı verdi.
Rumlar, KKTC'de doğanlara vatandaşlık vermiyor
Rum yönetimi, vatandaşlık için Türkiye'de veya tanınan bir ülkede evlilik şartına ek olarak, 'çocukların da KKTC'de değil, Türkiye'de doğması' şartı koştuğu öğrenildi.
Lavrov: Sanırım yeterince eğitimli değil
Dokuzuncusu düzenlenen Astana toplantısı öncesinde bir basınla bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere ile ilgili gelen soruları cevaplandırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakan Çalhanoğlu'ndan Arsenal'e harika gol

Hakan Çalhanoğlu'ndan Arsenal'e harika gol

19
'35 bin terörist, o tünellerden Türkiye'ye girecekti'

'35 bin terörist, o tünellerden Türkiye'ye girecekti'

127
Melike Kuvvet'in itibarı cenazesinde iade edildi

Melike Kuvvet'in itibarı cenazesinde iade edildi

81
Adli tıpçı profesörden Madonna'ya suçlama

Adli tıpçı profesörden Madonna'ya suçlama

110
Afrin'e gelirken poz veren YPG'li kadın teröristler öldürüldü

Afrin'e gelirken poz veren YPG'li kadın teröristler öldürüldü

122
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dil devrimi eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dil devrimi eleştirisi

168
Özel sektörde 2018 maaşları

Özel sektörde 2018 maaşları

86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM