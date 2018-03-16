İtalya polisinden '0 beden' tarikatına operasyon

İtalya'da Mareo Pianesi adındaki 73 yaşındaki diyetisyen ve eşi kurdukları Makrobiyotik Derneği'ne yüklü miktarda bağışlar yapmak ve ülke genelinde açtığı restoran ve mağazalarda çalışmak şartıyla zayıflatacağına inandırdı.

MAKROBİYOTİK TARİKATI

Yapısı tarikata, üyeleri ise birer müride dönüşen oluşumda Ma-Pi adı verilen makrobiyotik beslenme yani sadece sebze, tam tahıllar, ve fasulyegillerin yendiği bir diyet uygulanıyor. Tarikatın şartlarına uymayan üyeler, tarikat tarafından mahkemece yargılanabiliyor.

ZAYIFLAMAK İSTERKEN KÖLE OLDULAR

Diyetisyen Mareo Pianesi ve eşi Loredana Volpi'nin kurdukları bu oluşumla diyetleri manipüle ederek üyelerine kötü muamelede bulundukları hatta üyelerinden bazılarının 35 kilonun altına kadar zayıflamalarına neden oldukları bildiriliyor.

5 YIL SONRA GELEN KARARI GÖZALTI

Tarikattan ayrılan bir kadının başından geçenleri polise bildirmesi üzerine 2013 yılında açılan soruşturma kapsamında yapılan operasyonla Pianesi, eşi ve ayrıca grubun yönetiminde bulunan 3 kişinin daha gözaltına alındı.

Pianesi ve eşi; dolandırıcılık, vergi kaçırma, kötü muamele ve köleleştirme suçlarından yargı önüne çıkacak. Polis, tarikatın mağdurlarının bulunanlardan çok daha fazla olduğunu düşünüyor.

DOLANDIRICI DİYETİSYEN PAPA İLE GÖRÜŞMÜŞ

Öte yandan Pianesi, İtalyan Makrobiyotik sektörünün lideri kabul ediliyor. Öyle ki Pianesi, 2016 yılında Papa Françis ile özel görüşme bile yaptı. Pianese'nin Ayrıca İtalya ve farklı ülkelerden 12 şehrin fahri vatandaşlığı bulunuyor.

Soruşturma hakkında konuşan bir polis yetkilisi daha önce hiç böyle bir vaka ile karşılaşmadığını belirterek, tarikat tarafından dolandırılanlarla ilgili; "Bunlar fiziksel veya zihinsel hastalıklardan muzdarip insanlar. Diyetin onlara iyi geleceğine ve karşılığında makrobiyotik besin zincirine yardım ederek kendi hayatlarından etkin bir biçimde fedakarlıkta bulunmaları gerektiğine ikna edilmişlerdi." şeklinde konuştu.