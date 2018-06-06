İzmir'de konut satışları arttı

Konut faizindeki ve konut fiyatlarındaki yüzde 20'lik indirim konut yatırımcısını hareketlendirdi. Türkiye'de düzenlenen kampanyalarla konut satışları artarken İzmir'de de konut satışları da son 5 yılda artış gösterdi.

KARAYOLU PROJESİ SATIŞLARI OLUMLU ETKİLEDİ

Özellikle Gebze- Orhangazi İzmir Otoyolu Projesi de konut satışını olumlu yönde etkiledi. Özellikle Türkiye'deki yatırımcılar; hem yazlık hem de kışlık olarak kullanılabilecek Harmandalı ve Ulukent'i tercih etmeye başladı.

YATIRIM AMAÇLI ALIM

İzmir Bayraklı'da ofis projeleri, Bornova-Yeşilova hattında üniversite ve hastane yakınındaki projeler genellikle yatırım amaçlı alınıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, "Üniversitelerin bulunması, en büyük devlet hastanelerinden birinin yapılıyor olması, metro durakları ile ulaşım kolaylığı ve fiyatların nispeten makul oluşu talebin bu bölgeye kaymasında en büyük etken. Harmandalı hattı, Katip Çelebi Üniversitesi ve Bakırçay Üniversitesi ve yapımı süren hastane nedeniyle yoğunlukla 1+1 ve 2+1 daireler de çok talep alıyor. Ayrıca Çeşme hattında yazlık ev talebi devam ediyor. Yeni rezidans projeleri ile özellikle Boyalık ve Ayasaranda bölgesinde 1+1 ve 2+1 otel konseptinde yazlıklar da ilgi görüyor." diye konuştu.