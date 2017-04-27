Juncker'den İngiltere'ye Brexit ziyareti

İngiltere'yi ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi.

Başkent Londra'daki Başbakanlık Ofisi "10 Numara"daki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

BREXİT'İ KONUŞTULAR

İngiltere Başbakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, çalışma yemeğinde bir araya gelen Juncker ile May'in, İngiltere'nin AB'den ayrılma (Brexit) kararı başta olmak üzere gündemdeki uluslararası konuları ele aldığı bildirildi.

Görüşmenin yapıcı geçtiği belirtilen açıklamada, "Başbakan görüşmede, (Lizbon Anlaşması) 50. madde uyarınca İngiltere'nin birlikten resmen ayrılmasına ilişkin (Brüksel'e) gönderilen mektubu takiben, ülkesinin AB ile derin ve özel bir ortaklık sağlamaya yönelik bağlılığını yineledi." ifadesine yer verildi.

İNGİLTERE'NİN BREXİT KARARI

İngiltere'de geçen yıl yapılan AB referandumunda, seçmenlerin yüzde 52'si Brexit yönünde oy kullanmıştı. Başbakan May'in imzalamasının ardından 29 Mart'ta AB'ye gönderilen mektupla Brexit müzakere sürecini resmen başlatan İngiltere'nin iki yıl içinde birlikten tamamen ayrılması öngörülüyor.

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