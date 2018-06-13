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Kablo çalmak için girdikleri trafoda akıma kapıldılar

Adana'da, elektrik kablosu çalmak için trafo odasına giren 2 hurdacı, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

DHA | 13.06.2018 - 13:46..
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Yüreğir ilçesinde, hurdacı Ferhat Doğukan Ö. ile Ferdi Ü., iddiaya göre elektrik kablosu çalmak için çevredeki güvenlik tellerini keserek Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Toroslar EDAŞ'a ait bir trafo odasına girdi.

Kablo çalmak için girdikleri trafoda akıma kapıldılar

HASTANEYE KALDIRILDILAR

2 hurdacı kabloları keserken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Gürültüyü duyan kişilerin ihbarı üzerine yaralılar ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kablo çalmak için girdikleri trafoda akıma kapıldılar

İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI

Bu sırada ilçenin büyük bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandı. Savcılık, olayla ilgili inceleme başlattı. Toroslar EDAŞ çalışanları da trafoya gelerek incelemelerde bulundu.

Mahalledeki vatandaşlar, hırsızlık olaylarının sıklıkla yaşandığını belirterek trafoda bir güvenlik görevlisi bulunması gerektiğini söyledi.

Kablo çalmak için girdikleri trafoda akıma kapıldılar



Kablo çalmak için girdikleri trafoda akıma kapıldılar



Kablo çalmak için girdikleri trafoda akıma kapıldılar



Kablo çalmak için girdikleri trafoda akıma kapıldılar

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