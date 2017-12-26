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Kadın teröristin cenazesini kimse almadı

Adana'daki bombalı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Suriye'ye kaçıp operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Çiçek Karabulut'un cenazesi alınmayınca kimsesizler mezarlığında toprağa verildi.

DHA | 26.12.2017 - 14:25..
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Adana Valiliği'ne 24 Kasım 2016'da gelen PKK'lı terörist Çiçek Karabulut, bomba yüklü aracı valilik bahçesindeki açık otoparka bıraktıktan sonra, taksiye binip kaçarken uzaktan kumanda ile bombayı patlattı. 2 kişinin şehit olduğu 33 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist, kaçarken bindiği taksinin güvenlik kamerasından saptandı.

Dikkat çekmemek için başörtüsü takan ve Suriye'ye geçtiği değerlendirilen 'Hejer' kod adlı Çiçek Karabulut'un, 13 Kasım'da Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında yapılan operasyonlarda öldürüldüğü ortaya çıktı.

Kadın teröristin cenazesini kimse almadı

KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Parmak izinden kimliği saptanan Karabulut'un cenazesine yasal sürede ailesi sahip çıkmayınca Cumhuriyet savcısının izniyle 29 Kasım'da Mardin'de kimsesizler mezarlığında toprağa verildiği bildirildi.

Kadın teröristin cenazesini kimse almadı



Kadın teröristin cenazesini kimse almadı



Kadın teröristin cenazesini kimse almadı



Kadın teröristin cenazesini kimse almadı



Kadın teröristin cenazesini kimse almadı



Kadın teröristin cenazesini kimse almadı



Kadın teröristin cenazesini kimse almadı

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