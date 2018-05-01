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Kadınlara sözleşme imzalatıp fuhuş yaptıran çete yakalandı

Adana'da, 1 yıllık sözleşme imzalattıkları kimsesiz kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertilirken, mesajlaşırken kullandıkları şifreli kelimeler dikkat çekti.

DHA | 01.05.2018 - 14:50..
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Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 17 Nisan'da kent merkezinde kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptırıp fuhuşa aracılık ve yer temininde bulunduğu öne sürülen kişilerin evlerine baskın düzenledi.

Kadınlara sözleşme imzalatıp fuhuş yaptıran çete yakalandı

Bazı evlere özel harekat timleriyle giren polisler, 9 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerin, bazı kadınları parklarda ve otoyolda çalıştırdığı, TIR sürücülerinin fuhuş için sıraya girdiği ve fuhuş yapmak istemeyenlerin ise dövüldüğü öne sürüldü.

Kadınlara sözleşme imzalatıp fuhuş yaptıran çete yakalandı

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALATIYORLARDI

Şüphelilerin, parklardaki kimsesiz kadınların yanına giderek ,"İstersen sana para kazandıralım, kalacak yer ve yemek verelim" diyerek kandırdığı, tuzağa düşürdükleri kadınlara 1 yıllık sözleşme imzalattığı iddia edildi.

Hazırlanan protokole göre, gündüz parkta gece saatlerinde ise otoyolda çalışan kadınların kazançlarının büyük bölümünü çete üyelerinin aldığı öğrenildi. Fuhuş yapmak istemeyenlerin ölümle tehdit edildiği, ayda ortalama 20 bin lira kazanan kadınlara çok az pay verildiği de saptandı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan 23 mağdur kadından 16'sının şüphelilerden şikayetçi olduğu, mağdurların bazılarının okuma yazma bilmediği kaydedildi.

Kadınlara sözleşme imzalatıp fuhuş yaptıran çete yakalandı

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sorgulanan 9 şüpheli ise suçlamaları kabul etmedi. Şüphelilerin, ilişkiye girdikleri kadınlara çok para veren müşteriler için 'keneli' tabiri kullandıkları öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı.

Kadınlara sözleşme imzalatıp fuhuş yaptıran çete yakalandı

ŞİFRELERİ ÇÖZÜLDÜ

Polis ise çete üyerinin aralarındaki şifreli mesajları ortaya çıkardı. Dinlemeye yakalanmak istemeyen zanlıların ise şifreli mesajları şöyle:

Kadın: Araba
Zengin müşteri: Keneli
Güzel kadın: Lüks otomobil
Çirkin kadın: Toros
Fuhuş: Otobana vurmak

Kadınlara sözleşme imzalatıp fuhuş yaptıran çete yakalandı



Kadınlara sözleşme imzalatıp fuhuş yaptıran çete yakalandı



Kadınlara sözleşme imzalatıp fuhuş yaptıran çete yakalandı

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