Kadir Topbaş'tan Suada açıklaması

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi(İBB) ve Beşiktaş bağımsız meclis üyesi Hüseyin Avni Sihapi'nin Suada'ya cami yapılması önerisinin kamuoyunda Suada'da cami yapılacağı şeklinde anlaşılması üzerine İBB Başkanı Kadir Topbaş'tan açıklama geldi.

"GÜNDEM DIŞI BİR KONUŞMA YAPILMIŞTIR"

İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Bağımsız Meclis üyemiz gündem dışı bir konuşma yapmıştır. Galatasaray adasına cami yapılması gündemimizde olmadığı gibi bir çalışma içinde de değiliz" ifadeleri kullanıldı.