Kamyon ile işçi servisi çarpıştı: 8 yaralı

Kaza, Adana-Ceyhan istikametinde, Merkez Sarıçam ilçesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Celalettin Kahraman idaresindeki 01 BOC 92 plakalı kamyon, Yakapınar Mahallesi'nden karayoluna çıkan D.Ü.'nün kullandığı 01 S 0196 plakalı taş ocağı işçilerini taşıyan servisle çarpıştı.

8 YARALI, BİR KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Kazada, her iki sürücü ve serviste bulunan 6 işçi yaralandı. Yaralıların çevre hastanelere sevki yapıldı. İçlerinden bir kişinin durumu ağır ve hayati tehlikesi devam ediyor. Kaza anı olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.