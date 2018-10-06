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Kamyon ile işçi servisi çarpıştı: 8 yaralı

Adana'da D-400 Karayolu üzerinde kamyon ile işçi servisinin çarpışması sonucu 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

DHA | 06.10.2018 - 13:04..
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Kaza, Adana-Ceyhan istikametinde, Merkez Sarıçam ilçesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Celalettin Kahraman idaresindeki 01 BOC 92 plakalı kamyon, Yakapınar Mahallesi'nden karayoluna çıkan D.Ü.'nün kullandığı 01 S 0196 plakalı taş ocağı işçilerini taşıyan servisle çarpıştı.

8 YARALI, BİR KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Kazada, her iki sürücü ve serviste bulunan 6 işçi yaralandı. Yaralıların çevre hastanelere sevki yapıldı. İçlerinden bir kişinin durumu ağır ve hayati tehlikesi devam ediyor. Kaza anı olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamyon ile işçi servisi çarpıştı: 8 yaralı

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