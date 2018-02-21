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Kangallar Afrin'e gidiyor

Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal köpekleri Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek verip terörle mücadele etmeye hazırlanıyor.

İHA | 21.02.2018 - 20:26..
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Kangallar Afrin'e gidiyor

Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçiğe destek verecek kapasiteye sahip olan ve bulunduğu dar ve geniş alanları koruyabilme özelliğine sahip olan Kangal köpekleri teröristlerin korkulu rüyası olmaya hazırlanıyor.

ANADOLU ASLANLARI ZEYTİN DALI'NA HAZIR

Soğuk havada yetiştirilen ve hareket kabiliyeti yüksek olan Kangal köpekleri gece taarruzunda da bulunduğu bölgeye koruyabilme özelliğine sahip olan ırk olarak ön plana çıkıyor.

Sivas kangalları Afrin için hazırlanıyor VİDEO

Kangallar Afrin'e gidiyor

"DAR ALANDA KUŞ UÇURTMAZ"

Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, Kangal köpeklerinin Afrin'e milli ideal olarak gönderip ve milli işin içerisini kapsayarak çok büyük görev üstlenebileceklerini söyleyerek, "Kangal köpeğinin kendi bulunduğu bölgeye bir insanı yaklaştırması mümkün değil. Bunla beraber gece radar gibi bir hareketlilik sağlar. Ve siz kangal köpeğini gündüz değil, gece daha çok aktif görürsünüz. Zaten bizim her alanda, bulunduğu karakollarda, sınırlarda, yaklaşık 5 ile 10 kilometreye yakın bölgeleri taarruz edecek güce ve kapasiteye sahip. Kangal köpeğinin sezileri çok güçlüdür. Hatta dar alanlarda bile kuş uçurtmaz." dedi.

Kangallar Afrin'e gidiyor

Kangallar Afrin'e gidiyor

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