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Karaciğer yağlanması nedir

Karaciğer yağlanması toplumun yaklaşık yüzde 25’inde görülen, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biridir.

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karaciğer

Yağlanma sadece alkol kullanımıyla değil, aşırı kilo, hareketsiz ve düzensiz yaşam gibi sebeplerden kaynaklanabilir.

Dengesiz beslenme, masa başı hareketsiz bir yaşam ile genetik yatkınlık da yağlanmaya yol açabilmektedir.

Vücut kitle indeksi 30’un üzerinde olanların karaciğer yağlanmasından şüphelenmesi ve önlem alması gerekmektedir. Karaciğer yağlanması tedavisinde izlenen en önemli adımın, yağlanmaya sebep olan faktörlerin düzeltilmesidir.

EN ÖNEMLİ TEDAVİ YÖNTEMİ KİLO VERMEK

Kilo vermek, kan şekeri ve kan yağlarının kontrolünün sağlanması ile insülin direncinin düzeltilmesi yağlanmayı geriletir. Hiçbir ilaç tedavisi karaciğer yağlanmasının tedavisinde kilo vermekten daha etkili değildir.

ALINACAK ÖNLEMLER

1- Mevsim sebzelerini tüketin.

2- Hergün en az yarım saat tempolu yürüyüş yapın.

3- Alkolden uzak durun.

4- Masadan doymadan kalkın.

5- Kilo verin ama bunu yaparken şok diyetlerden uzak durun.

6- Reflü hastalığınız yok ise günde 1 bardak şekersiz kahve içebilirsiniz.

7- Ambalajlı ve katkı maddeleri içeren hazır gıdalardan ve beyaz undan yapılmış yiyeceklerden uzak durun.

8- Elma sirkesi ve limon da karaciğer yağlanmasına iyi gelmektedir.

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Mesele aç kalmak değil, doğru beslenmek
Uzmanlar, özellikle obezite hastalarının uyguladığı diyetlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre sürekli aç kalmanın kilo vermeye yardımcı olmadığı saptandı.
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