Katar uçağı 'su takı' ile karşılandı

Katar Havayolları, İstanbul ve Ankara'nın ardından Adana'ya da Doha'dan direkt uçuşlara başladı.

Hamad Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan QR 438 sefer sayılı Airbus A330 tipi uçak Adana Havaalanı'nda törenle karşılandı.

HAFTADA 3 GÜN KARŞILIKLI UÇUŞ

Haftada 3 gün karşılıklı başlayan uçuşlar için tören düzenlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile Katar Havayolları Ticaretten Sorumlu Kıdemli Başkanı Ehab Amin'in de katıldığı törende, alana inen ilk uçak için itfaiye araçları su takı seromonisi gerçekleştirdi.

Toplam 130 yolcuyu Adana'ya getiren uçuşun ardından konuşan Ehab Amin, "İstanbul'da 2 ve Ankara'da 1 havalimanından direkt uçuşlar yapıyoruz. Adana ile birlikte karşılıklı haftalık uçuş sayımızı 41'e çıkarttık. Bu çok önemli bir adım. Emek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise "Dost ve kardeş ülke Katar ile başlayan bu uçuşlar kentimize ve ekonomimize de ciddi katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

















