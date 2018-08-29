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Keçisini evcilleştiren adam

Adana'da yaşayan Yakup İsrinam 1,5 yıl önce beslemeye başladığı 'Nazlı' isimli keçisini bir an olsun yanından ayırmıyor.

DHA | 29.08.2018 - 14:31..
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Yakup İsrinam, beslediği Golden Retriever cinsi köpeğinin ölmesinin ardından, 1,5 yıl önce, biri dişi, diğeri erkek, iki oğlak aldı.

"AYNI SOFRADA YEMEK YİYORUZ"

Keçilerden erkek olanının ölmesi üzerine geriye yalnızca dişi keçisi 'Nazlı'nın kaldığını anlatan İsrinam, "Ona her türlü eğitimi veriyorum. Tatile gidiyoruz, aynı sofrada yemek yiyoruz. Çarşıda görüp ilgi gösterenlere de sempati duyuyorum. Nazlı beni çok kıskanıyor. Yetişkin birileri yanıma gelince tepki gösterip hafifçe vuruyor. Küçük çocuklar yaklaştığı zaman onlara tepki vermiyor" diye konuştu.

Keçisini evcilleştiren adam

KOMŞULARI KESMESİNİ İSİTİYOR

Kurban Bayramı'nda komşularının "Nazlı'yı kes" demesine aldırış etmediğini aktaran Yakup İsrinam, şunları söyledi: "Kesme amaçlı hiçbir hayvan beslemedim. Aldığım tüm hayvanlar eceliyle ölüyor. Sürekli beraber geziyoruz. Derler ki 'dünyanın en inatçı hayvanı keçi.' Bence inadı kendine. Her dediğimi yapıyor, hiç inadını görmedim. Hayvanlara vurulmadığı, üzülmediği zaman hayvanlar her dediğinizi yapar."

Keçisini evcilleştiren adam

Keçisini evcilleştiren adam

Keçisini evcilleştiren adam

Keçisini evcilleştiren adam

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