taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.884
USD
3,5987
EURO
3,9122
ALTIN
145,52
PETR
50,5100

Kemal Kılıçdaroğlu bozkurt işareti yaptı

Daha önce "Biz de ülkücüyüz, biz de milliyetçiyiz" diyen Kılıçdaroğlu, Kayseri'de vatandaşları bozkurt işareti yaparak selamladı.

29.03.2017 - 15:21
  1. Haberler
  2. Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu bozkurt işareti yaptı

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu öncesinde mitinglerine devam eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün durağı Kayseri oldu.

BOZKURTLA SELAMLADI

Kayseri'nin Sarız ilçesinde vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu ve partililer Pınarbaşı ilçesinde yapılacak olan mitinge katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

Bu sırada otobüse binen CHP lideri, otobüsün önünde kendini bozkurt işaretiyle selamlayan bir vatandaşa aynı şekilde karşılık vererek, bozkurt işareti yaptı. O anlar Habertürk TV Kameramanı Rıdvan Bilen'in kamerasına yansıdı.

Kemal Kılıçdaroğlu bozkurt işareti yaptı VİDEO

Kemal Kılıçdaroğlu bozkurt işareti yaptı

DAHA ÖNCEDE BOZKURT İŞARETİ YAPMIŞTI

Daha önce, 2014 yılındaki yerel seçimlerde CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mansur Yavaş için oy isteyen Kılıçdaroğlu, parti otobüsüyle gezerken bozkurt işareti yapmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu bozkurt işareti yaptı

"BİZ DE ÜLKÜCÜYÜZ BİZ DE MİLLİYETÇİYİZ"

Öte yandan, CHP Lideri geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada da milliyetçiliğiyle ilgili; "MHP’li arkadaşlarıma şunu söyleyeyim, siz ne kadar ülkücüyseniz, vatanseverseniz ve milliyetçiyseniz biz de ülkücüyüz, vatanseveriz, milliyetçiyiz." ifadelerine yer vermişti.

Kılıçdaroğlu: Biz de ülkücüyüz haberi


Kemal Kılıçdaroğlu bozkurt işareti yaptı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bugün seçim olsa: İşte sonuçlar

Bugün seçim olsa: İşte sonuçlar

216
Video hakem uygulaması maçın kaderini değiştirdi - İZLE

Video hakem uygulaması maçın kaderini değiştirdi - İZLE

26
Rusya ile İran vizeleri kaldırdı

Rusya ile İran vizeleri kaldırdı

32
İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit mektubunu imzaladı

İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit mektubunu imzaladı

37
Adil Öksüz ABD Konsolosluğu'ndan arandı

Adil Öksüz ABD Konsolosluğu'ndan arandı

89
Selin Sayek Böke hayır için koalisyonu övdü

Selin Sayek Böke hayır için koalisyonu övdü

393
ABD'li komutandan PYD'nin Rakka isteğine cevap

ABD'li komutandan PYD'nin Rakka isteğine cevap

88
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM