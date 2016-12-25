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Kılıçdaroğlu: Biz de ülkücüyüz

Uşak'ta konuşan CHP Lideri, MHP'lilere hitaben yaptığı konuşmada kendisinin de ülkücü ve vatansever olduğunu söyledi.

25.12.2016 - 08:55
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Kılıçdaroğlu: Biz de ülkücüyüz

Uşak'ta temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üreticilerle bir araya geldi, ardından partisince Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen "CHP Uşak'ta Üreticisine Sahip Çıkıyor" adlı çalıştaya katıldı.

Türkiye'nin çok zor günler geçirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, son günlerde yaşanan terör saldırılarına da tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu: Biz de ülkücüyüz

Kılıçdaroğlu: Biz de ülkücüyüz VİDEO

"BİZ DE ÜLKÜCÜYÜZ, VATANSEVERİZ"

MHP'lilere seslenen CHP Lideri, şunları söyledi; "MHP’li arkadaşlarıma şunu söyleyeyim, siz ne kadar ülkücüyseniz, vatanseverseniz ve milliyetçiyseniz biz de ülkücüyüz, vatanseveriz milliyetçiyiz. Eyalet sistemini getirmek istiyorlar, bunu Apo istiyor, eyalet sistemini savunanlardan biri de Recep Tayyip Erdoğan’dır. Siyaset, ahlaklı namuslu insanların yeridir. Bir milyonu aşkın mağdur yarattılar, kollektif suç ürettiler. ‘Bir kişi suç işledi’ diye çocuğunu, annesini ve babasını cezalandırıyorsunuz. Bunlara asla izin vermeyeceğiz, milli kurtuluş savaşı mücadelesini yeniden yapacağız. Kim etnik temelli, inanç ve yaşam tarzı üzerinden siyaset yapıyorsa o vatan hainidir.”

Kılıçdaroğlu: Biz de ülkücüyüz

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