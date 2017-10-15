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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Helin'in ailesine taziye telefonu

CHP Lideri; Pendik'te öldürülen Helin Palandöken'in babasını arayarak başsağlığı diledi, konunun takipçisi olacaklarının sözünü verdi.

15.10.2017 - 15:10
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Helin'in ailesine taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pendik'te silahlı saldırı sonucu öldürülen 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin'in babası Nihat Palandöken'i aradı.

"ACINIZI PAYLAŞIYORUZ"

Aileye başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu "Acınızı paylaşıyoruz. Çok üzgünüz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Helin'in ailesine taziye telefonu

 

"CİNAYETİN PEŞİNİ BIRAKMAYIN"

Baba Nihat Palandöken'in Kılıçdaroğlu'na "Bu cinayetin peşini bırakmayın, sizden rica ediyorum üstüne gidin. Arkadaşlarınız bizi hiç yalnız bırakmadı ancak bu cinayeti unutturmayın" dediği, Kılıçdaroğlu'nun ise "Konunun takipçisiyiz" karşılığını verdiği öğrenildi.

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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Helin'in ailesine taziye telefonu

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