Helin Palandöken'i öldüren cani adliyeye sevk edildi

İstanbul'un Pendik İlçesi'nde Güzelyalı Tren İstasyonu önündeki Bağdat Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında; biri kız, 3 lise öğrencisinin yolunu kesen 21 yaşındaki Mustafa Yetgin adlı şahıs tarafından pompalı tüfekle ateş açılmış, açılan ateş sonucunda 17 yaşındaki kız öğrenci Helin Palandöken olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralılar C.Y (17) ve D.M (18) ise hastaneye kaldırılmıştı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Arkadaşının otomobiliyle istasyonun yanına gelen 21 yaşındaki Mustafa Yetgin, burada okuldan çıkıp evine gitmekte olan Helin Palandöken ve 2 arkadaşının yolunu kesen Yetgin, pompalı tüfekle ateş açmıştı.

Yaptığı saldırının ardından Pendik Ticaret Meslek Lisesine giden Yetgin, burada intihara kalkışmış, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.





ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaklaşık 1,5 saat çalışma yaptı. İnceleme sırasında hayatını kaybeden genç kızın arkadaşları ve akrabaları olay yerine gelerek gözyaşı döktüler. Ceset savcı incelemesinin ardından önce Marmara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ardından adli tıpa götürüldü. Mustafa Yetgin'in, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

"SOKAĞA ÇIKMAYA KORKUYORUM"

Öte yandan hayatını kaybeden Helin Palandöken'in 18 Eylül'de Twitter hesabında paylaştığı"Gizli bir sapığım var, sokağa çıkmaya korkuyorum." mesajından şahsın uzun süredir genç kızı rahatsız ettiği ortaya çıkmış oldu.

Ayrıca şüpheli Murat Yetgin'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Allahın izniyle kediyi aldım sıra kızı düşürmekte" şeklinde yaptığı paylaşım dikkat çekti.

"POMPALI TÜFEK İLE VURDU"

Bir görgü tanığı; "Arkadaşlarla buradan geçiyordum. Bir adam söylenip küfür ederek buradan geçiyordu. Bağıra bağıra köprünün oraya kadar çıktı. Ondan sonra okula gitti. Ben de okula gidecektim, bir arabanın içindeki kişiye 'Sen benim eski çıktığım kızla nasıl çıkarsın?' dedi. Çocuk da, 'Bekle bekle' dedi, o anda ona sıktı. O anda kız ellerini yüzüne götürdü, kendini korumaya çalıştı. Oradaki kıza da vurdu, sonra diğer arkadaşlarına vurdu. Pompalı tüfek ile ateş etti." dedi.

Bir başka görgü tanığı ise, "Kırmızı bir araba durdu ben de yavaşlamak zorunda kaldım. Çocuk elinde pompalı tüfek ile araçtan indi. Genç bir çocuk. Kırmızı araba gitti, başladı buradaki çocuklara sıkmaya. Peş peşe 3'üne sıktıktan sonra okula doğru gitti. Biz bekledik, kız çocuğuna baya müdahalede bulundular, ambulans 10 dakika sonra geldi." diye konuştu.



