CHP lideri Kılıçdaroğlu'na geçtiğimiz günlerde Alman gazetesinin Türk referandumu için attığı 'Atatürk'lü Hayır manşeti soruldu.

"AB TÜRKİYE'YE ÇİFTE STANDART UYGULUYOR"

Kılıçdaroğlu AB'ye tam üyelik konusunda "AB sürecinde Avrupa Türkiye'ye karşı çifte standart uygulamıştır. Ben bunu sayın Merkel ile yaptığım görüşmede de söyledim." dedi.

"TÜRKİYE KARIŞSIN İSTİYORLAR"

Ardından Alman gazetesinin Hayır manşetini doğru bulmadığını belirterek şunları söyledi: "Evet'e destek vermek için yapıyorlar. Kimse güçlü bir Türkiye istemiyor. Kimse hukukun üstülüğü olan bir Türkiye istemiyor. Niye AB'ye üyelik konusunda bize çifte standart uyguluyorlar? Amaçları Türkiye karışsın." dedi.

Kılıçdaroğlu: Batı bizim gelişmemizi istemiyor-VİDEO