Kılıçdaroğlu: İstanbul ve Ankara'yı kazanacağız

2019'un Mart ayında yapılacak seçimler için iddialı olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Kesin kazanacağız" dediği şehirlerin isimlerini açıkladı.

Kılıçdaroğlu yerel seçimler için iddialı konuştu VİDEO

"BİR TARAFA YAZABİLİRSİNİZ"

Gece Görüşü programına katılan CHP lideri, "'Partinizin şunu alacağız' dediği bir oran var mı?" sorusuna kesin bir dille cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, "İstanbul, Ankara, Balıkesir, Denizli, Adana, Mersin, Antalya ve Uşak'ı kesin alacak. Bunu bir tarafa yazabilirsiniz" şeklinde konuştu.