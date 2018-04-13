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Kılıçdaroğlu Pendiklilere tapu sözünü yineledi

Kemal Kılıçdaroğlu Pendik'te hazine arazisine ev yapıp vergi bile ödemeden yıllardır yaşayan yüzlerce insana yeniden "Bize oy verin, size tapu verelim." dedi.

Haber Merkezi | 13.04.2018 - 11:58..
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Kılıçdaroğlu Pendiklilere tapu sözünü yineledi

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Konya Belediye Başkanları toplantısında Pendik'te gecekondular yapıp, yıllardır vergisiz borçsuz yaşayan yüzlerce kişiye tapu verme sözünü yineleyerek eleştirilere yanıt verdi.

KUL HAKKI DEYİP HAZİNE ARAZİSİNDE YAŞAYANLARA TAPU SÖZÜ VERDİ

"Kul hakkı yemeyi marifet sayıyorlar." diyerek hükümeti eleştiren CHP lideri, hazine arazisine ev yapanlara "Pendik'i bize verin, vallahi de billahi de tapuyu vereceğiz." dedi ve "Pendik'teki bu arazi de çok değerli bir yer, üstelik kendilerine oy veriyor. Gitmiş AK Parti'ye vermişler." sözleriyle yeniden oy istedi.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"KUL HAKKI YEMEYİ MARİFET SAYIYORLAR"

"Haram yemeyi marifet sayıyorlar. Kul hakkı yemeyi marifet sayıyorlar. Onlar ‘CHP iktidar olursa biz nasıl malı götüreceğiz’ korkusu yaşıyorlar. İktidar olunca size haram yedirmeyeceğiz. Size kul hakkı yedirmeyeceğiz.

Kılıçdaroğlu Pendiklilere tapu sözünü yineledi VİDEO

"AK PARTİ'YE OY VERİYORLAR"

Pendik'e tapu vereceğiz dedik, eleştiriyorlar. Pendik'i bize verin, vallahi de billahi de tapuyu vereceğiz. Pendiklilere diyorlar ki buradan çıkacaksınız. Pendik'teki bu arazi de çok değerli bir yer, üstelik kendilerine oy veriyor. Gitmiş AK Parti'ye vermişler, verebilirler.  Haksızlığa uğramışsa karşısında duracaksınız. Vereceğiz.

Toprak işleyenin o toprak onundur. Kendisi kaçak sarayda oturur, 50 yıldır oturana göz diker. Kendilerine tahsis edecekler orayı."

Kılıçdaroğlu Pendiklilere tapu sözünü yineledi

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