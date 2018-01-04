Kırgız öğrenciye tecavüz eden sanık 30 yıla mahkum oldu

Sarıyer’de İTÜ Ayazağa metro çıkışından geçen Kırgızistan uyruklu 22 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kıza tecavüz ederek para ve telefonunu gasp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Fatih Yılmaz hakkında açılan dava karara bağlandı.

SUÇUNU KABUL ETMEDİ

İstanbul 17’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fatih Yılmaz cezaevinden getirilirken, avukatı salonda hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve şikayetçi E.A. adına da birer avukat duruşmaya katıldı. Davanın biteceği hatırlatılarak son sözü sorulan sanık Yılmaz, atılı suçları işlemediğini belirterek, tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

TOPLAM 30 YIL HAPSE MAHKUM OLDU

Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz’ı “cinsel saldırı” suçundan 18 yıl, “yağma” suçundan ise 12 yıl olmak üzere toplamda 30 yıl hapse mahkum etti. Sabıka kaydına yansıyan suça meyilli kişiliği ve pişmanlık göstermemesini dikkate alarak cezada indirime gitmeyen heyet, ceza miktarı, delil durumu ve kaçma şüphesini göz önüne alarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencisi Kırgız uyruklu E.A’nın, 26 Ağustos 2017’de Maslak’ta bir üst geçidin altından geçerken kimliği belirsiz bir kişi tarafından tecavüze uğradığını ve cep telefonunun gasp edildiğini bildirmesi üzerine çalışma başlatmıştı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, zanlı Fatih Yılmaz’ın İstanbul’dan otobüsle Mersin’e gittiğini belirlemişti. Fatih Yılmaz, Adana Otogarı’nda yapılan operasyonla yakalanarak İstanbul’a getirilmişti. Çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf eden Yılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.