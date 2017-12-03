taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.559
USD
3,9140
EURO
4,6559
ALTIN
161,13
PETR
63,6100

Kız kardeşinin eski eşini öldüren zanlı tutuklandı

Adana'da, kız kardeşinin eşini öldüren Fuat Erkaşka ifadesinde "O silahı ile beni vurmadan ben ateş ettim." dedi.

DHA | 03.12.2017 - 16:11..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 20 Kasım'da Namık Kemal Mahallesi 66 sokak üzerinde, av tüfeği ile vurularak öldürülen bir çocuk babası Mustafa Biçer'in eski kaynı Fuat Erkaşka bugün cinayeti kendisinin işlediğini belirterek teslim oldu.

Emniyette yapılan sorgulamanın ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen Fuat Erkaşka, verdiği ifadesinde Mustafa Biçer'in ailesini ve kendisini sürekli rahatsız ettiğini öne sürdü.

Kız kardeşinin eski eşini öldüren zanlı tutuklandı

"AİLEMİ VE BENİ TEHDİT ETTİ"

Erkaşa, "Tehdit ve baskılarından kurtarmak için kız kardeşimi Tekirdağ'a gönderdim. Ölümle tehdit ettiği için yerini söylemedik. Bunun üzerine Mustafa Biçer daha çok baskı yapıp ailemi ve beni tehdit etmeye başladı. Olay günü evimin önüne geldi, hamile eşimin evde olduğunu yukarı gelip çay içerek konuşmasını söyledim. Israrla aşağıya çağırdı. Ağır hakaret ve küfürlerin ardından kavga etmeye başladık. Koşarak evden tüfeğimi aldım, o silahı ile beni vurmadan ben ateş ettim ve olay yerinden kaçtım." dedi. Cinayet zanlısı Fuat Erkaşka, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kız kardeşinin eski eşini öldüren zanlı tutuklandı

Kız kardeşinin eski eşini öldüren zanlı tutuklandı

Kız kardeşinin eski eşini öldüren zanlı tutuklandı

İlginizi Çekebilir
Hatay'daki kazada 10 mülteci hayatını kaybetti
Hatay Altınözü'de meydana gelen trafik kazasında 10 Suriyeli mülteci hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Düğün günü eşini öldürdü
Bursa'da düğün günü evlerinde çıkan tartışmada yazın nikahlandığı eşini bıçaklayarak öldüren genç, gözaltına alındı.
FETÖ soruşturmasında 85 tutuklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınanlardan 85'i tutuklandı.
Kütahya’da yanmış otomobilde 2 ceset bulundu
Aslanapa ilçesinde yanmış bir otomobilde 2 ceset bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu

İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu

76
İstanbul'da metrobüs kazası

İstanbul'da metrobüs kazası

82
MHP seçimler için ittifak kurmaya hazır

MHP seçimler için ittifak kurmaya hazır

124
Ahmet Bulut: Arda Turan transfer olacak

Ahmet Bulut: Arda Turan transfer olacak

47
Rıdvan Dilmen: Gördüğüm en iyi takım Beşiktaş

Rıdvan Dilmen: Gördüğüm en iyi takım Beşiktaş

67
Talal Silo ABD-PKK ilişkisini anlattı

Talal Silo ABD-PKK ilişkisini anlattı

71
ABD-Suudi ittifakının Kudüs oyunu

ABD-Suudi ittifakının Kudüs oyunu

127
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM