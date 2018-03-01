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Kızılhaç’tan Afrin'e yardım konvoyu

Kızılhaç, yardım kamyonlarının Afrin ve Tel Rıfat’a doğru yola çıktığını açıkladı.

İHA | 01.03.2018 - 13:58..
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Kızılhaç’tan Afrin'e yardım konvoyu

Uluslararası Kızılhaç (ICRC) örgütünün, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Afrin ve Tel Rıfat’a yardım konvoyunun gönderildiği belirtildi.

ESAD'IN ÖRGÜTÜ EŞLİK EDİYOR

Uzun zamandır hazırlanan yardımın çok kapsamlı olduğunu ifade edildi. Yardıma Esad'ın Suriye Kızılay Örgütü eşlik ediyor.

Kızılhaç’tan Afrin'e yardım konvoyu

PKK SIĞINAKLARINDAN YARDIM KOLİLERİ ÇIKMIŞTI

TSK ve ÖSO'nun Afrin'de teröristlerden arındırdığı bir sığınakta (Esad rejimi) Suriye Kızılayı ve Uluslarası Kızılhaç yardımına rastlanmıştı. AA'nın ulaştığı Kızılhaç yetkilileri, Afrin'e 50 bin kişilik yardım gönderdiklerini kabul ederken teslimattan rejim Kızılayını sorumlu tutmuştu.

Kızılhaç’tan Afrin'e yardım konvoyu VİDEO

Kızılhaç’tan Afrin'e yardım konvoyu

Kızılhaç’tan Afrin'e yardım konvoyu

Kızılhaç’tan Afrin'e yardım konvoyu

Kızılhaç’tan Afrin'e yardım konvoyu

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