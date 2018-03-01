Uluslararası Kızılhaç (ICRC) örgütünün, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Afrin ve Tel Rıfat’a yardım konvoyunun gönderildiği belirtildi.
ESAD'IN ÖRGÜTÜ EŞLİK EDİYOR
Uzun zamandır hazırlanan yardımın çok kapsamlı olduğunu ifade edildi. Yardıma Esad'ın Suriye Kızılay Örgütü eşlik ediyor.
PKK SIĞINAKLARINDAN YARDIM KOLİLERİ ÇIKMIŞTI
TSK ve ÖSO'nun Afrin'de teröristlerden arındırdığı bir sığınakta (Esad rejimi) Suriye Kızılayı ve Uluslarası Kızılhaç yardımına rastlanmıştı. AA'nın ulaştığı Kızılhaç yetkilileri, Afrin'e 50 bin kişilik yardım gönderdiklerini kabul ederken teslimattan rejim Kızılayını sorumlu tutmuştu.
Kızılhaç’tan Afrin'e yardım konvoyu VİDEO