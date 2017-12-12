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Kokoreç yemek isterken üzerine trafik lambası düştü

Adana’da kokoreç siparişi verip bekleyen Mustafa Türksev’in üzerine trafik lambası direği devrildi.

İHA | 12.12.2017 - 10:09..
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Bir eczanede kalfa olarak çalışan 30 yaşındaki Mustafa Türksev, gece yemek yemek için kokoreç dükkanına gitti.

Siparişi verdikten sonra Türksev, kokoreççi Nuri Altıntop ile sohbet etmeye başladı.

KAZA SONRASI DİREK DEVRİLDİ

Bu sırada caddede 2 araç kaza yaptı. Bir araç direksiyon hakimiyetini kaybedip dükkanın yanında bulunan trafik lambası direğine çarptı. Direk de tezgah önünde bulunan 3 kişinin üzerine devrildi.

Kokoreç yemek isterken üzerine trafik lambası düştü

KAÇAMADI

Tezgahta bulunan 2 kişi kaçabilirken Türksev kaçamayıp direğin altında kaldı. Kaza sonucu Mustafa Türksev’in omzunda 2 kırık oluşurken, kafasına da 7 dikiş atıldı.

Kokoreç yemek isterken üzerine trafik lambası düştü VİDEO

Kokoreç yemek isterken üzerine trafik lambası düştü

"ÖLÜMDEN DÖNDÜK"

20 gün iş göremez raporu alan Türksev, ölümden döndüğünü belirterek, “Kokoreç sipariş ettim. Daha sonra biraz muhabbet ettik. O andan sonra arabanın kaza yaptığını gördüm. Geldi üzerimize zor kaçtık. O anda zaten araba trafik ışıklarına çarpmıştı, o da bizim kafamıza düştü. Omzumda 2 kırık var. 20 gün böyle yatacağım. Kafamda 6-7 dikiş var. Ölümden döndük.” diye konuştu.

Kokoreç yemek isterken üzerine trafik lambası düştü

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Araç sürücüsünün içkili olduğunu da iddia eden Türksev, hakkını iyileştikten sonra arayacağını belirterek, “Doktora gidip gelmekten daha rapor alamadım ama hakkımı arayacağım. İçkili araç sürenler için birçok şeyin yapılmasını istiyorum. Şikayetçi olacağım. Eczanede çalışıyorum, 20 gün işe gidemiyorum. Hakkımı arayacağım sonuna kadar.” ifadelerini kullandı.

Kokoreççi Nuri Altıntop ise, “2 araba kaza yapıyor sonra bir araba direği deviriyor. Ben kaçtım o sırada ama insanların kafasına geldi direk. O gün akşam, kokoreç yemeye gelen insanlara zehir oldu.” şeklinde konuştu.

Kokoreç yemek isterken üzerine trafik lambası düştü

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