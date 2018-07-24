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Kolu kırık olunca sopayla hırsızlık yaptı

Adana'da, Suat Sakarya isimli şahıs kolu kırık olduğu için zorlayarak açtığı pencereden sopa kullanarak dizüstü bilgisayar çaldı. Zanlı hakkında tutukluluk kararı verildi.

DHA | 24.07.2018 - 14:45..
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Adana'da bugün sabaha karşı, şehir içi taşımacılık yapan bir minibüs durağının ofis bölümündeki demir şebekeden içeri bakan Suat Sakarya (26) isimli şahıs, pencereyi zorlayarak açıp, masa üzerindeki dizüstü bilgisayarı sopayla kendine doğru çekerek çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Kolu kırık olunca sopayla hırsızlık yaptı

ÇOK SAYIDA SABIKASI OLDUĞU ANLAŞILDI

Sabah ofise gelen durak görevlisi dizüstü bilgisayarın çalındığı fark edince polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızın Suat Sakarya olduğunu tespit etti.

Kolu kırık olunca sopayla hırsızlık yaptı VİDEO

Kolu kırık olunca sopayla hırsızlık yaptı

Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan Sakarya'nın, yine aynı mahallede bulunan Ulu Yol Camii'nden 19 musluk çaldığı saptandı.

TUTUKLANDI

Kısa sürede yakalanan Sakarya emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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