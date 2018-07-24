Adana'da bugün sabaha karşı, şehir içi taşımacılık yapan bir minibüs durağının ofis bölümündeki demir şebekeden içeri bakan Suat Sakarya (26) isimli şahıs, pencereyi zorlayarak açıp, masa üzerindeki dizüstü bilgisayarı sopayla kendine doğru çekerek çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

ÇOK SAYIDA SABIKASI OLDUĞU ANLAŞILDI

Sabah ofise gelen durak görevlisi dizüstü bilgisayarın çalındığı fark edince polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızın Suat Sakarya olduğunu tespit etti.

Kolu kırık olunca sopayla hırsızlık yaptı VİDEO

Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan Sakarya'nın, yine aynı mahallede bulunan Ulu Yol Camii'nden 19 musluk çaldığı saptandı.

TUTUKLANDI

Kısa sürede yakalanan Sakarya emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.