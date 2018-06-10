Kumbara çalan hırsız tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir evin ahşap kapısı kırılarak, mutfaktaki para kumbarası çalındı.

Ev sahibinin ihbarı üzerine apartmana gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

TİŞÖRTÜNDEN TESPİT EDİLDİ

Ekipler, üzerinde bir temizlik firmasına ait tişört bulunan şüphelinin, kendisini görevli olarak tanıtıp apartmana girdiğini saptadı. Polis, şüphelinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Serkan K. olduğu tespit etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kısa sürede yakalanan Serkan K., sorgusunda, içinde 500 lira olan kumbarayı çalıp borcunu ödediğini söyledi. Serkan K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.