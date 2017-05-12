Macaristan AB'nin zorunlu kotasına karşı

Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar, haftalık basın toplantısında, Macaristan ve Slovakya'nın, AB'nin sığınmacıların üye ülkeler arasında dağıtımında uygulamak istediği zorunlu kota sistemine karşı çıkarak Avrupa Adalet Divanına taşıdığı davaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"EGEMENLİĞİMİZ TEHLİKEYE GİRER"

Macaristan'da ikamet edebilecek kişiler hakkında, sadece ulusal meclisin karar verebileceğini, AB'nin uygulamak istediği zorunlu kota sisteminin kabul edilemez olduğunu ifade eden Lazar, ''Macar parlamentosundan, hükümetinden ve vatandaşlarından ülke topraklarında kimin ikamet etmesi konusunda karar verme yetkisini alırlarsa Macaristan'ın egemenlik temelleri tehlikeye girer. Kota davasının bahsi de bu.'' diye konuştu.

"KOTA SİSTEMİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Lazar, Macaristan'ın sınırlarında aldığı önlemler sayesinde ülkeye sığınmacı girişinin imkansız hale geldiğini, uygulanmak istenen kota sisteminin sığınmacı krizine çözüm olmadığını savunarak ''Macaristan vergi mükelleflerinin parasını sığınmacılara destek vermek için harcamak istemiyor. Hiçbir kota sistemini kabul etmiyoruz.'' dedi.

AB'nin kota uygulamasına göre, bin 294 mülteciyi kabul etmesi öngörülen Macaristan hükümetinin, 2 Ekim 2016'da düzenlediği halk oylaması yüzde 50'nin altındaki katılım nedeniyle geçersiz olmuştu.