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Malatya'da trafik kazası: 2 araç da hurdaya çıktı

Malatya'da aynı istikamette ilerleyen iki otomobilin karıştığı kazada. araçlardan biri ikiye bölündü. Kazada 3 kişi yaralandı.

İHA | 02.10.2018 - 04:52..
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İnönü Caddesi Öğretmenevi önünde meydana gelen kazada, M.A.K. idaresindeki otomobil ile aynı istikamete ilerleyen N.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Malatya'da trafik kazası: 2 araç da hurdaya çıktı

ARAÇLAR HURDAYA ÇIKTI

Çarpışmanın şiddeti ile iki araçta yol kenarındaki ağaca vurarak durabildi. M.A.K.'nın kullandığı otomobilin ikiye bölündüğü kazada, M.A.K. ile N.A.,H.Ç. hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Malatya'da trafik kazası: 2 araç da hurdaya çıktı VİDEO


Malatya'da trafik kazası: 2 araç da hurdaya çıktı


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