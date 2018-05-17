Marketlerden sigara ve çay çalan hırsız yakalandı

Olay, merkez Seyhan ilçesi, Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Faruk E. ve O.S. (16) bir marketin kepenk kilitlerini kırarak içeri girdi. Hırsızlar 45 kilo tütünü ve 5 kilo çayı çalıp kaçtı.

Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Daha sonra merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki markete giren hırsızlar, buradan da 50 paket sigara çaldı.

YAKALANDI

İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, görüntülerden Faruk E.'nin kimliğini tespit etti. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olan zanlı kısa sürede yakalandı.

"KAMERADAKİ KİŞİ BANA BENZİYOR"

Emniyete götürülen Faruk E.'nin ifadesinde, "Güvenlik kamerasındaki kişi bana çok benziyor, fakat ben değilim. İş yerlerinde parmak izim nasıl çıkmış bilmiyorum" dediği öğrenildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ekipler, yaşı küçük O.S.'yi yakalamaya çalışıyor.