Meclis başkanı seçimi için karar verildi

Meclisteki 4 partinin de Meclis Başkanlığı için aday çıkarmasının ardından, TBMM Genel Kurulunda Meclis Başkanlığı seçimi 20 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

20 KASIM PAZARTESİ

Kabul edilen öneriye göre, aday bildirme süresi bu akşam gece yarısı sona erecek olan TBMM Başkanlığı için yapılacak seçim, Genel Kurulun 20 Kasım Pazartesi günkü birleşiminde gerçekleştirilecek. TBMM Başkanlığı seçimi için Anayasa'nın öngördüğü çoğunluk sağlanana kadar tüm oylamalar bu birleşimde yapılacak.

Genel Kurulun,17 Kasım Cuma günü çalışma kararı ise kaldırıldı.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Öte yandan, Danışma Kurulu önerisinin kabul edilmesinin ardından tasarının 4. bölümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Görüşmeler sırasında TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, birleşime ara verdi.

Aranın ardından komisyon ve hükümetin yerinde olmaması üzerine Buldan, birleşimi 20 Kasım Pazartesi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.