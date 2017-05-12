MHP'de muhalif cephedeki ayrışma büyüyor

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) parti yönetimi, yerel kongrelerle delege yapısının değiştirerek, muhalif delegelerin tasfiye edilmesinin hesabını yaparken, yeni delege yapısı nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi devirme şanslarının azaldığını düşünen muhalifler umutlarını parti dışı oluşumlara bağlıyor.

Ancak muhaliflerin parçalı yapısı, onların kurulacak yeni bir parti etrafında birleşmelerini kısa vadede güçleştiriyor.

MAHKEME SON KARARI 20 HAZİRAN'DA VERECEK

MHP'li muhalifler, 19 Haziran 2016'da mahkeme kararıyla bir olağanüstü kongre toplamışlar, kongrede bir ay sonra genel başkan seçimli kongre kararı almışlardı.

Genel merkez ise bu kongreyi 'korsan" ilan etmiş, başvurduğu başka bir mahkemenin kararıyla da kongrenin yürürlüğünü durdurtmuştu.

Bu kongreyle ilgili son kararı 20 Haziran'da Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin vermesi bekleniyor.

ÖZDAĞ: "BEKLENTİM YOK"

Reuters'ın bu konuda görüşüne başvurduğu partiden ihraç edilen genel başkan adaylarından Ümit Özdağ, "Mahkeme sonucundan beklentim yok" derken, Koray Aydın'a yakın bir delege, "Lehimize bir karar çıkacağını ummuyorum" ifadesini kullandı.

"SONRAKİ ADIM ÖNCESİ BU KARARI GÖRMELİYİZ"

Akşener'e yakınlığıyla bilinen bir kaynak ise, "Her ne kadar mahkeme sürecine güvenimiz sarsıldıysa da, sonraki adım öncesi bu kararı görmeliyiz" diye konuştu.

YENİ PARTİ HESAPLARI

Muhaliflerin önemli kesimi 20 Haziran'daki mahkeme kararının parti yönetiminin lehine olması durumunda gündemlerine yeni parti kurmayı getirebilirler.

OĞAN TARAFI: "FARKLI PARTİLERLE GÖRÜŞÜLMESİ DOĞRU DEĞİL"

Akşener'e yakın kaynak "20 Haziran'da aleyhimizde bir karar gelirse, muhalif adaylar bir araya gelir ve her şey konuşulur" derken, Sinan Oğan'a yakın bir kaynaksa, "Zamanı gelince yeni parti değerlendirilir, ama henüz erken. Bazı adayların farklı partilerle görüşmesini doğru bulmuyoruz" dedi.

Akşener bu ayın başında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir görüşme yapmış, "Referandum sonrası oluşan hayır blokunun bölünmesi engellenmeli" demişti. Reuters'a konuşan Oğan'a yakın bir delege ise, "Bu dört aday artık merkez sağın potansiyel adaylarıdır" değerlendirmesini yaptı.

"KORAY AYDIN MHP'DE YOLUNA DEVAM EDECEK"

Muhalif adaylar içinde partiden ihraç edilmeyen tek isim olan Koray Aydın'a yakın kaynaksa, "Aydın'ın kafasında yeni parti yok. O yoluna MHP içerisinde devam edecek" dedi.

Aydın 2012 yılındaki MHP Kongresi'nde genel başkanlığa aday olmuş ve Bahçeli'ye kaybetmişti. Geçtiğimiz yıl muhaliflerin olağanüstü kongreyi toplama girişimleri sırasında Genel Başkan Bahçeli de Aydın'ı, "Adaylar arasındaki tek ülkücü" diye nitelemişti.

"YENİ PARTİ HÜSRAN OLUR"

Muhaliflerin parçalı yapıda olması da, kısa vadede yeni parti kurulması önünde engel görünüyor. Adaylar arasında gerçek bir birliktelik bulunmadığını belirten bir delege, "Bu şartlar altında yeni parti hüsran olur" dedi.

Muhalif adaylar, geçtiğimiz yıl mahkeme tarafından yürütmesi durdurulan kongre sürecinde birlikte hareket etseler de, içlerinde hangi adayın öne çıktığını açıklamamışlardı.

MHP MUHALİFLERİ CİDDİYE ALMIYOR

MHP Genel Merkezi ise muhaliflere dönük bir tedirginlik taşımıyor.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Onları ciddiye almıyoruz" derken, MHP'li üst düzey bir başka yetkili, "Kendilerine muhalif diyenler farklı tipte siyasetçiler. Aralarında bir ahenk sağlamaları mümkün değil" dedi.