16 Nisan referandumu önce 'hayır' cephesinde yer alan Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

BAYKAL'IN AÇIKLAMALARI

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Akşener, Deniz Baykal’ın başkan adayına ilişkin açıklamalarıyla ilgili olarak, "Benim ve arkadaşlarımın duruşu şudur; ‘Hayır’ blokunu canlı tutmak, bölünmesinin önüne geçmek o kadar önemli bir şey ki, kişilerin taleplerinden zaaflarından, hayallerinden, hedeflerinden çok daha önemlidir." dedi.

"SAADET PARTİSİ'NİN HAYIR CEPHESİNE KATKISI"

Akşener, açıklamalarına şöyle devam etti; "Kendilerini ziyaret etme talebinde biz bulunduk. 'Hayır' kampanyası sırasında sayın genel başkanın talimatı ile program yapmaya gittiğimiz şehirlerdeki il, ilçelerde, Saadet Partisi'nin il başkanlarının partilerini temsil ederek bulundukları programlar yaptık. O nedenle kendilerine çok teşekkür ediyorum."





Meral Akşener'den Saadet Partisi'ne ziyaret VİDEO