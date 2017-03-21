Midesinden 915 adet bozuk para çıkan kaplumbağa öldü

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği operasyonla midesinden tam 915 adet bozuk para çıkarılan Omsin adı verilen dişi su kaplumbağası, iyileşme sürecini atlatamadı.

915 ADET BOZUK PARA...

Veterinerler hayvanın midesinden ve bağırsaklarından 7 saat süre ameliyat sonucu tam 915 adet metal para çıkarmıştı. Ancak Omsin ameliyata rağmen iyileşemedi. Pazar akşamı çok yavaş nefes alması üzerine yoğun bakıma alındı. Pazartesi günü ise komaya girdi ve 2. kez ameliyata girdi. Veterinerler basaın toplantısı düzenleyerek yaptıkları açıklamada; Omsin'in kan zehirlenmesinden öldüğünü duyurdu. Omsin'in midesindeki paraların çıkartılması ile oluşan boşluğun bağırsaklarının dolanmasına neden olduğu, bunun da kan akışını engelleyerek bağırsakta akut enfeksiyona yol açtığı ve kanı zehirlediği belirtildi.

HER HAYAT ÖNEMLİDİR

Tayland su kaplumbağaları ortalama 80 yıl yaşıyor, ancak Omsin öldüğünde henüz 25 yaşındaydı. Uzmanlar, benzer olayların tekrarlamaması için insanların tavırlarında değişikliğe gitmesi gerektiğinin altını çiziyor: “İnsanları davranışlarını değiştirmeye çağırıyorum. Dileklerini ve inançlarını hayvanlar üzerinde gerçekleştirmeye çalışmasınlar. Çünkü her hayat önemlidir.”





UZUN ÖMÜR İÇİN...

Tayland inançlarına göre halk kaplumbağa havuzuna bozuk para atarak ömrünün bir kaplumbağa kadar uzun olmasını diliyor.

ADI 'KUMBARA'YDI

25 yaşında ölen su kaplumbağasının adı olan Omsin kelimesi Tay dilinde 'kumbara' anlamına geliyor.

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