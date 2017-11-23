Mısır, Katar vatandaşlarına vize uygulaması

Resmi gazetede yayımlanan kararın, Mısır İçişleri Bakanı Mecdi Abdulgaffar tarafından alındığı, bu kararın aynı zamanda Dışişleri Bakanlığınca da onaylandığı belirtildi.

YARINDAN İTİBAREN KARAR UYGULANACAK

Bakanlığın kararı gereği, Mısır'ın Katar pasaportunu taşıyan vatandaşlara getirdiği vize muafiyetinin iptal edildiği ve yarından itibaren ülkeye gelen Katarlılar için vize işlemlerinin uygulanacağı kaydedildi.

Mısır vatandaşlarıyla evlenen Katarlı eşler ve çocuklarına ilişkin ise bilgi verilmedi. Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife de 30 Ekim'de, Katar vatandaşlarına vize uygulanması yönünde talimat vermişti.