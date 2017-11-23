taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.964
USD
3,9174
EURO
4,6333
ALTIN
162,57
PETR
63,2400

Mısır, Katar vatandaşlarına vize uygulaması

Katar'a her geçen gün yaptırımlarını arttıran ülkelerden biri olan Mısır, bu kez de Katar vatandaşlarına yönelik bir hamle yaptı.

23.11.2017 - 03:36
  1. Haberler
  2. Dünya

Resmi gazetede yayımlanan kararın, Mısır İçişleri Bakanı Mecdi Abdulgaffar tarafından alındığı, bu kararın aynı zamanda Dışişleri Bakanlığınca da onaylandığı belirtildi.

Mısır, Katar vatandaşlarına vize uygulaması

YARINDAN İTİBAREN KARAR UYGULANACAK

Bakanlığın kararı gereği, Mısır'ın Katar pasaportunu taşıyan vatandaşlara getirdiği vize muafiyetinin iptal edildiği ve yarından itibaren ülkeye gelen Katarlılar için vize işlemlerinin uygulanacağı kaydedildi.

Mısır vatandaşlarıyla evlenen Katarlı eşler ve çocuklarına ilişkin ise bilgi verilmedi. Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife de 30 Ekim'de, Katar vatandaşlarına vize uygulanması yönünde talimat vermişti.

İlginizi Çekebilir
İsrail Türk gazeteciyi sınır etti
Mescid-i Aksa'yı ziyaret için Kudüs'e giden gazeteci Kemal Gümüş, İsrail polisi tarafından sınır dışı edildi.
Somali'de milletvekili öldürüldü
Somali'deki Galmudug Özerk Bölgesi Milletvekili Muhammed Abdi Guled öldürüldü.
Orinoco Nehri'nde batan teknelerden kötü haber geldi
Kolombiya-Venezuela sınırındaki Orinoco Nehri'nde iki teknenin batması nedeniyle kaybolan 10 kişiden 3'ünün cesetlerine ulaşıldı.
Suudi Arabistan ve BAE yeni terör listesini açıkladı
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Dünya İslam Konseyi'ni terör listesine ekledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Arabistan ve BAE yeni terör listesini açıkladı

Suudi Arabistan ve BAE yeni terör listesini açıkladı

56
Düz dünya için uzaya roket fırlatılacak

Düz dünya için uzaya roket fırlatılacak

51
FETÖ'den alınan komiser yardımcısı tutuklandı

FETÖ'den alınan komiser yardımcısı tutuklandı

6
İzetbegovic:

İzetbegovic: "Mladic savaş suçlusudur"

4
Yolcusu kalp krizi geçiren uçak İstanbul'a indi

Yolcusu kalp krizi geçiren uçak İstanbul'a indi

4
Ankara kaza: 2 yaralı

Ankara kaza: 2 yaralı

4
Somali'de milletvekili öldürüldü

Somali'de milletvekili öldürüldü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM