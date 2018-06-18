32,647 kez izlendi

47,208 kez izlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye: Bunlar ucuz numaralar

7,704 kez izlendi

2,589 kez izlendi

4,497 kez izlendi

2,877 kez izlendi

1,470 kez izlendi

1 Sultan Abdülhamit Korosu dünyaya barış mesajları verecek Bosnalı öğrencilerden oluşan Sultan Abdülhamit Korosu Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki bağları yeniden güçlendirmeyi amaçlıyor.

2 Son zamanların en ilginç otomobili Elektrikli otomobiller arasında belki de en ilginç tasarımlısı... Estonya markası Nobe'nin ürettiği Nobe 100 tanıtıldı.

3 TSK'da yeni askerlik modeli TSK son dönemde elde ettiği başarılar ile Türk milletini gururlandırmaya devam ediyor. Yarı profesyonel ordu sistemine geçen TSK, yeni dönemde yeni bir sistem yapılanmasına hazırlanıyor.

4 Mart ayında işsizlik yüzde 10,1'e geriledi İşsizlik oranı martta geçen yılın aynı ayına göre 1,6 puan düşüşle yüzde 10,1 oldu.

5 Rami Kışlası'nda en büyük kütüphane kurulacak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin en büyük kütüphanesini kurmak için Rami Kışlası'nda, milyonlarca kitabı okurlara ulaştıracak.

6 Motosikletle 6 kişilik bayram yolculuğu Adana'da kask takmadan bindikleri motosikletle bayram ziyaretine giden anne- baba ve 4 çocuğun yolculuğu korkuttu.