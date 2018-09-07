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Muhabbet kuşu hırsızı tutuklandı

Adana'da, girdiği evden 19 muhabbet kuşu çalıp 250 liraya satan Hüseyin K. hakkında mahkemece tutuklama kararı verildi.

DHA | 07.09.2018 - 10:45..
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Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki üç katlı evin damında yaklaşık 50 muhabbet kuşu besleyen Ali İhsan Kısa, beslemek için yanlarına gittiği kuşlarından 19 tanesinin eksik olduğunu fark etti.

Muhabbet kuşu hırsızı tutuklandı

Muhabbet kuşu hırsızı tutuklandı ViDEO

KUŞ DOLU KAFESLE DOLMUŞA BİNDİ

Kısa'nın ihbarı üzerine Asayiş şube Müdürlüğü hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheli Hüseyin K.'nin içinde muhabbet kuşlarının olduğu bir kafesle dolmuşa bindiğini tespit etti.

Muhabbet kuşu hırsızı tutuklandı

KUŞLARI 250 LİRAYA SATTI

Başlatılan soruşturma kapsamında Hüseyin K., kısa sürede yakalandı. İddiaya göre Hüseyin K., ifadesinde çaldığı kuşları 250 TL'ye sattığını söyledi.

Zanlı Hüseyin K., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhabbet kuşu hırsızı tutuklandı

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