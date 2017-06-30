Mustafa Ceceli kız istemeye gitti

GECE GEÇ SAATLERDE EVDE AYRILDI

Mustafa Ceceli, ailesi ile birlikte gittiği kız isteme merasiminden sonra, Selin İmer’in evinden gecenin geç saatlerinde çıktı.

Ceceli, 29 Haziran’da ailesiyle birlikte Selin İmer’in evini ziyarette bulundu. Fakat bu tarihte, aynı saatlerde Burak Özçivit ve Fahriye Evcen düğünü ile Alişan ve Eda Erol nişanı da gerçekleşiyordu.

KAMERALARI GÖRÜNCE EYVAH DEDİLER

Kız isteme merasiminden sonra ailesiyle Selin İmer’in evinden ayrılan Mustafa Ceceli, karşısında kameraları görünce ne yapacağını şaşırdı ve yanındakiler “eyvah” demekten kendilerini alamadılar.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Ünlü sanatçı ailesini hemen araca gönderip, ardından hızlı ve tedirgin bir biçimde kendi aracına yöneldi.

“Kız isteme merasimi nasıl geçti?” sorusunu şaşkın ve korku dolu bakışlar içinde yanıtsız bırakan Ceceli, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.