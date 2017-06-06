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Mustafa Ceceli bayramdan sonra evlenecek

Evlilik hayatını sevdiğini söyleyen Mustafa Ceceli, evliliğe gitmeyen bir ilişkinin tarzı olmadığını söyledi.

06.06.2017 - 07:16
  1. Haberler
  2. Magazin

Aşk hayatında yaşananlar nedeniyle magazin gündeminden düşmeyen Mustafa Ceceli, özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sabah gazetesinden Merve Yurtyapan'ın sorularını yanıtlayan Ceceli, bayramdan sonra Selin İmer'le evleneceğini ancak düğün yapmayacağını ifade etti.

"EVLİLİĞE GİTMEYECEK BİR İLİŞKİ TARZIM DEĞİL"

"Selin'le önceden tanışıklığımız vardı ancak ayrılma sürecinin içindeyken bizim arkadaşlığımız başladı." diyen Mustafa Ceceli, "Evlilik hayatını seviyorum, dolayısıyla sonu resmi bir evliliğe gitmeyecek bir ilişki benim tarzım değil." ifadelerini kullandı.

Mustafa Ceceli bayramdan sonra evlenecek

NASIL TANIŞTILAR

Ceceli, şunları söyledi; "Nikahı bayramdan sonra kıymayı planlıyoruz. Düğün düşünmüyoruz. Ortak arkadaşlarımızın olduğu bir ortamda tanışmıştık. Yaşama aynı pencereden bakmamız, bizi bu karar üzerinde buluşturdu. Selin'in çok yakın ve sıkı dostları, çok eskiye dayanan, sağlam temeller üzerine kurulu arkadaşlıkları var. Dolayısıyla konunun iç yüzünü o kadar iyi biliyorlar ki, onun arkasında durmayan bir kişi bile olmadı. Çünkü sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında çarpıtıldığı gibi bir evliliğin yıkılmasına sebep olmadı Selin. Bu yüzden de tepki görmesi için bir sebep yoktu çevresinden."

Mustafa Ceceli bayramdan sonra evlenecek

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