Mustafa Demir'den EVET kampanyasına anlamlı destek

Bilindiği üzere önceki gün Rıdvan Dilmen'in, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin sosyal medya üzerinden 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyasına, ülkenin her yerinden, her kesiminden destek çığ gibi büyüyor.

BAŞKAN MUSTAFA DEMİR'DEN ANLAMLI DESTEK

Söz konusu kampanyaya İstanbul, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de katıldı ve 'evet' dedi. Ardından Ardahan'ın Posof ilçesinde çobanlık yapan Köksal Yardımcı isimli vatandaşa 'sen de varmısın' çağrısında bulundu.

YANIT GELDİ

Köksal Yardımcı Başkan Mustafa Demir'in davetine aynı şekilde 'evet ben de varım' yanıtı verdi.

Mustafa Demir EVET kampanyasına katıldı VİDEO

'Ben de varım' kampanyasına destek dalga dalga büyüyor