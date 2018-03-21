taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.432
USD
3,9282
EURO
4,8188
ALTIN
165,93
PETR
67,5400

Müteahhitle anlaşamayan apartman sakinleri karanlıkta kaldı

Adana’da bir sitede kentsel dönüşüm sürecinde müteahhitle anlaşıp dairelerini veren kişilerin binanın riskli olduğuna dair karot raporu alması sonucunda, binanın elektriği kesildi.

İHA | 21.03.2018 - 08:44..
  1. Haberler
  2. Emlak

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde bulunan iki bloklu sitenin kentsel dönüşüm sürecinde müteahhitle uzlaşma sağlayamayan site sakinleri, evlerinde oturdukları halde elektrikleri kesildiği için mağdur olduklarını dile getirdiler.

ELEKTRİKLER KESİLDİ

Apartman sakinleri adına seslenen 47 yaşındaki apartman yöneticisi Neşet Gültekin, ”Kentsel dönüşümde müteahhit uzlaşması olmaksızın, kat maliklerinin bir kısmının taraflı sözleşmelerle karot aldırması ve binamızın riskli tespiti sonrası ve idari süreç sonrasında bugün herhangi bir bildirim yapılmaksızın elektriğimiz kesildi.” dedi.

Müteahhitle anlaşamayan apartman sakinleri karanlıkta kaldı



Sitelerinde bulunan iki apartmandan birinin elektriğini kesildiği ifade eden Gültekin, ”Birkaç gün içerisinde muhtemelen diğer binamızın elektriği kesilecek. Bu binalarda yaşlı, hasta, kanser hastası olup dolabında ilacı olduğu düşünülmeksizin, oksijen tüpüne bağlı bir hasta var mı düşünülmeksizin ansızın elektriğimiz kesildi. Bu bir insani suç, insanı kabahat.” ifadelerini kaydetti.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SUİSTİMAL EDİLİYOR

Gültekin kentsel dönüşümün güzel bir yasa olduğu vurgularken, ”Kentsel dönüşüm yasa olarak güzel bir yasa ancak suistimal edilen bir yasa, rantsal dönüşüme döndürüldü. Hepimiz mağduruz, devletten ve bu yasayı çıkaranlardan bu konu hakkında hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Sorumuzun bir anca çözülmesini talep ediyoruz.” dedi.

Son olarak Gültekin, ”İki binada 60 paydaşız, 3 tanesi iş yeri, 57’si mesken. 57 mesken içerisinde 15 daire boşaltılırken, geri kalanı sakinlerimiz yaşamlarını devam ettiriyor. Boşaltılan dairelerde ise kapıları, pençeleri sökülmüş bir halde. Virane hale getirilmiş metruk bina haline dönüştürülmeye çalışıyor. Kentsel dönüşümde müteahhit’in rantı işin içine girince komşu hukukumuzu da bitirdiler.” sözlerini kaydetti.

Müteahhitle anlaşamayan apartman sakinleri karanlıkta kaldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Dekorasyonda perde şıklığı
Evinizin havasını değiştirmenin en etkili yollarından bir tanesi de perdeleri yenilemektir.
Beşiktaş'ta konut satış fiyatları en üst seviyede
Beşiktaş‘ta ortalama konut metrekare satış fiyatı 15.219 lira olarak belirlendi.
Büyükşehir’den sosyal tesis ihalesi
Karayolları Bölge Müdürlüğüne üç adet sosyal tesis yapılması için ihale düzenlendi.
’Mona Lisa’ Mersin’deki konutların duvarını süslüyor
Mersin’de, Toroslar Belediyesi tarafından dış cephesi eskiyen toplu konut binaları için yeni bir proje geliştirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda Türkiye'yi kınamak istedi komik duruma düştü

Hollanda Türkiye'yi kınamak istedi komik duruma düştü

61
Şehit ailesine icra takibi başlatan belediye özür diledi

Şehit ailesine icra takibi başlatan belediye özür diledi

91
Kayıp Malezya uçağının bulunduğu iddia edildi

Kayıp Malezya uçağının bulunduğu iddia edildi

26
ABD ve Suudi Arabistan İran'a karşı anlaştı

ABD ve Suudi Arabistan İran'a karşı anlaştı

78
Deniz Bölükbaşı vefat etti

Deniz Bölükbaşı vefat etti

25
Suriye'de 713 aileye yardım yapıldı

Suriye'de 713 aileye yardım yapıldı

10
ABD'de 3 haftada 5. bombalı saldırı

ABD'de 3 haftada 5. bombalı saldırı

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM