Müteahhitle anlaşamayan apartman sakinleri karanlıkta kaldı

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde bulunan iki bloklu sitenin kentsel dönüşüm sürecinde müteahhitle uzlaşma sağlayamayan site sakinleri, evlerinde oturdukları halde elektrikleri kesildiği için mağdur olduklarını dile getirdiler.

ELEKTRİKLER KESİLDİ

Apartman sakinleri adına seslenen 47 yaşındaki apartman yöneticisi Neşet Gültekin, ”Kentsel dönüşümde müteahhit uzlaşması olmaksızın, kat maliklerinin bir kısmının taraflı sözleşmelerle karot aldırması ve binamızın riskli tespiti sonrası ve idari süreç sonrasında bugün herhangi bir bildirim yapılmaksızın elektriğimiz kesildi.” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SUİSTİMAL EDİLİYOR

Gültekin kentsel dönüşümün güzel bir yasa olduğu vurgularken, ”Kentsel dönüşüm yasa olarak güzel bir yasa ancak suistimal edilen bir yasa, rantsal dönüşüme döndürüldü. Hepimiz mağduruz, devletten ve bu yasayı çıkaranlardan bu konu hakkında hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Sorumuzun bir anca çözülmesini talep ediyoruz.” dedi.



Son olarak Gültekin, ”İki binada 60 paydaşız, 3 tanesi iş yeri, 57’si mesken. 57 mesken içerisinde 15 daire boşaltılırken, geri kalanı sakinlerimiz yaşamlarını devam ettiriyor. Boşaltılan dairelerde ise kapıları, pençeleri sökülmüş bir halde. Virane hale getirilmiş metruk bina haline dönüştürülmeye çalışıyor. Kentsel dönüşümde müteahhit’in rantı işin içine girince komşu hukukumuzu da bitirdiler.” sözlerini kaydetti.