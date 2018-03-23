Nevşehir'de düşen F-16 şehidi memleketine uğurlandı

Kara Kabilesinde Yüz Boyamak ve Anlamları

Bir tekmenin bedeli 60 bin avro

Bahçeli ile Kılıçdaroğlu cenazede bir araya geldi

Bebek sahibi olmak istiyor ve hamile kalamıyorsanız sebebi endometriozis olabilir. Tanının konması 10 yılı bulabilen bu hastalık için erken teşhis oldukça önemli.

İki Fenerbahçe derbisinde de gol atamayan Gomis, sarı-lacivertlilerle Türkiye Kupası finalinde bir kez daha karşı karşıya gelmek istediğini söyledi.

19. Olağanüstü Kurultay ile tüzüğünde bir dizi değişikliğe giden CHP'de, TV ve radyo programına katılan vekiller tek ağızdan konuşacak.

1 ABD Dışişleri Bakanlığı: Menbiç'ten çekilmiyoruz Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedefleri arasında yer alan Menbiç hakkında açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, "Çekilmek gibi bir niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

2 Trump McMaster'ı görevden aldı ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ı görevden aldı.

3 AB Belçika'da Türkiye'yi hedef aldı Zeytin Dalı Harekatı'nı hala sindiremeyen Avrupa Birliği, Belçika'da yapılan zirvede yine Türkiye'yi hedef aldı. Akdeniz ve Ege'de yapılan tatbikatlar için 'yasa dışı' açıklaması yapıldı.

4 Trump kontrolü kaybetti: 14 ayda 20'den fazla fire ABD'de yönetim krizi büyüyor. Başkanlık koltuğuna oturduğu günden itibaren istikrarı sağlayamayan Trump, çözümü görevden almalar ve istifa ettirmelerde aramaya devam ediyor.

5 Macron Afrin operasyonuna 'işgal' dedi Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü YPG'ye verdiği ağır yaradan sonra konuşan Macron, "İşgali asla desteklemeyeceğiz" dedi.

6 Cumhurbaşkanı'nın 7 koruması hakkındaki suçlamalar düştü Washington'da taşkınlık çıkaran teröristlere müdahale eden Cumhurbaşkanlığı korumalarından 7'si ile ilgili suçlama ve tutuklama kararları düşürüldü.