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Nevşehir'de düşen F-16 şehidi memleketine uğurlandı

Nevşehir'de düşen F-16 savaş uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotu Üsteğmen Yasin Boy'un naaşı memleketine uğurlandı.

DHA | 23.03.2018 - 10:21..
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Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Ovaören Köyü yakınlarında eğitim uçuşu sırasında düşen F-16 savaş uçağının şehit olan pilotu Üsteğmen Yasin Boy için Kapadokya Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Nevşehir'de düşen F-16 şehidi memleketine uğurlandı

Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama törenine, Vali İlhami Aktaş, Kayseri Garnizon Komutanı Hava Tuğgerneral Ercan Teke, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, Nevşehir Garnizon Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, şehit Yasin Boy'un eşi Çağla Boy, oğlu ve yakınları ile silah arkadaşları katıldı.

Nevşehir'de düşen F-16 şehidi memleketine uğurlandı


ÖNCE ADANA'YA SONRA SAMSUN'A GİDECEK

Şehidin cenazesi daha sonra silah arkadaşlarının omuzlarında askeri nakliye uçağına konuldu. Ardından askeri uçak, Adana'ya gitti.

Nevşehir'de düşen F-16 şehidi memleketine uğurlandı


Şehit pilotun cenazesinin, Adana'daki birliğinde düzenlenecek törenin ardından memleketi Samsun'a uğurlanacağı belirtildi.

Nevşehir'de düşen F-16 şehidi memleketine uğurlandı


Öte yandan, Eskişehir'den gelen kaza kırım ekibinin kazayla ilgili incelemelerini sürdüreceği belirtildi.

Nevşehir'de düşen F-16 şehidi memleketine uğurlandı

Nevşehir'de düşen F-16 şehidi memleketine uğurlandı


Nevşehir'de düşen F-16 şehidi memleketine uğurlandı

Nevşehir'de düşen F-16 şehidi memleketine uğurlandı

Nevşehir'de düşen F-16 şehidi memleketine uğurlandı

Nevşehir'de düşen F-16 şehidi memleketine uğurlandı

Nevşehir'de düşen F-16 şehidi memleketine uğurlandı


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