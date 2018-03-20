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Nevşin Mengü'nün avukat kardeşine işlem yapıldı

Nevşin Mengü'nün avukat kardeşi hakkında 'suç üretmek' suçundan dosya hazırlanarak savcılığa gönderildi.

Haber Merkezi | 20.03.2018 - 16:10..
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Nevşin Mengü'nün avukat kardeşine işlem yapıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü, tweet atarak kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce kaçırıldığını söyleyen gazeteci Nevşin Mengü'nün kardeşi avukat Burak Mengü ile ilgili yaptığı incelemede ilginç detaylara bu sabah ulaşılmıştı.

Nevşin Mengü'nün avukat kardeşine işlem yapıldı

"KAÇIRILDIM" DEDİĞİ GÜN MÜVEKKİLİYLE BİRLİKTEYDİ

Gasp Büro tarafından yapılan incelemeye göre, Burak Mengü'nün kaçırıldığını söylediği gün bir müvekkili ile buluştuğu kamera görüntüleriyle tespit edilmiş, ifadesine başvurulan müvekkili de tüm gün birlikte olduklarını doğrulamıştı.

Nevşin Mengü'nün avukat kardeşine işlem yapıldı
Burak Mengü'nün, 'Kaçırıldım' dediği güne ait görüntüler

SUÇ UYDURMAKTAN İŞLEM YAPILDI

Gerçeklerin ortaya çıkmasının üzerine Burak Mengü'nün şikayetini geri çektiği, polisin ise Mengü hakkında "suç uydurmaktan" işlem yaparak dosyayı savcılığa gönderdiği öğrenildi. Savcılığın soruşturma yapması bekleniyor.

NEVŞİN ABLA VE BAROLAR BİRLİĞİ 3 MAYMUN OLDU

Öte yandan şu saate kadar ne Barolar Birliği'nden ne de kardeşinin kaçırıldığı yalanını köşesine kadar taşıyan, olayın arkasında büyük bir resim olduğunu söyleyen, İşiçleri Bakanlığına bile seslenen Nevşin Mengü'den bir açıklama gelmedi.

Nevşin Mengü'nün avukat kardeşine işlem yapılacak mı

Nevşin Mengü'nün avukat kardeşine işlem yapıldı

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