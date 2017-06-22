ODTÜ'lü öğrencilerin cinsiyetsiz tuvalet sevinci

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, 400'den fazla imza toplayarak tuvaletlerdeki kadın-erkek ayrımını kaldırmak için harekete geçti.

MODERN ODTÜ

Rektörlükten izin alamayan öğrenciler, ODTÜ'ye kendilerinin modernleştireceğini savundu. Fakültenin farklı noktalarına asılan afişlerde ise "Bu binadaki tuvaletlerin hepsi 400+ öğrencinin talebiyle cinsiyetsizleştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Görevlilerin uyarılan rağmen tuvaletlerdeki ayrımı kaldıran öğrenciler, ilk adımı attıktan sonra büyük bir sevinç yaşadı.

ODTÜ tuvaletlerinde kadın-erkek ayrımı kalktı VİDEO

HEMEN KADINLAR TUVALETİNE GİTTİ

Kameraların kayıtta olduğu anlarda bir erkek öğrencinin kadınlar tuvaletini her zaman merak ettiğini ve hemen oraya gireceğini söylediği duyuluyor.

Eğitim, bilim ve sanat alanındaki herhangi bir gelişmeyle gündeme gelemeyen ODTÜ, sık sık eylemlerle adından söz ettiriyor.