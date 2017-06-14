Oğuz Güven tahliye edildi

Cumhuriyet Gazetesi internet sitesi genel yayın yönetmeni Oğuz Güven hakkında 10.5 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni Oğuz Güven hakkında ''terör örgütü propagandası yapmak'' ve "terör örgütünün yayınlarını basmak ve yayınlamak" suçlamasıyla hazırlanan 10,5 yıla kadar hapis istemli iddianameyi kabul ederek, Güven'in tahliyesine karar verdi.

KAÇMA ŞÜPHESİNİN BULUNMAMASI

İddianamenin gönderildiği İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi iddianamenin kabulüne karar verdi. İddianamenin kabulü ile birlikte Güven’in tahliyesine karar veren mahkeme tahliye gerekçesi olarak ise, “Güven’in üzerine atılı suçun niteliği, sanığın olay sürecine ve soruşturma sürecine yaklaşımı, öngörülen ceza miktarı, tutuklu kaldığı süre, kaçma şüphesinin bulunmayışı, iş ve ikamet durumu dikkate alınarak sanığın iş bu suçtan tahliyesine” ifadeleri kullanıldı.



