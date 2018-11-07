Okullarda yaralanmalı kazalara karşı TSE belgesi

Tüm Türkiye’yi yasa boğan okullardaki ölümlü kazaları sona erdirecek yeni bir uygulama geliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı kazaların bir daha yaşanmaması ve okul ortamlarında öğrencilerin sağlık ve can güvenliğine yönelik tehdit ve risklerin sıfırlanması için teyakkuza geçti.

OLASI RİSKLER ORTADAN KALDIRILACAK

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile ortak çalışma başlatan Bakanlık, 81 ildeki tüm okullar için standartlar belirleyecek ve uygulamaya koyacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ülke genelindeki tüm okulların sağlık ve güvenlik standartlarına uygun hale getirilmesi ve öğrencilere yönelik olası risklerin ortadan kaldırılması için kapsamlı bir çalışma başlatıldığını söyledi.

ÇALIŞTAYLAR YAPILACAK

Bakan Ziya Selçuk, "Türk Standartları Enstitüsü ile işbirliği geliştirdik. Eğitim ortamı ve öğrenme süreçlerine ilişkin tüm bina ve alanlarda, sağlık ve güvenliğe yönelik standartlar oluşturulacak. Trabzon, Adana, İstanbul, Diyarbakır ve Sivas’ta bu kapsamda çalıştaylar yaptık. TSE son bir değerlendirme yapıp uygulanacak standartları belirleyip, hayata geçireceğiz" dedi.