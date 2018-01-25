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Öldürdüğü tilki ve doğanla poz veren adama para cezası

Sakarya Akyazı'da öldürdüğü tilki ve doğanla fotoğraf çekilip, sosyal medyada paylaşan Ö.D.'ye 11 lira ceza kesildi. Serbest bırakılan Ö.D ifadesinde ise "Pişmanım" dedi.

İHA | 25.01.2018 - 18:35..
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşayan Ö.D. isimli genç aracıyla ezerek parçaladığı tilki ile silahla vurulmuş doğanın fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış ve hayvanseverler duruma büyük tepki göstermişti.

'AVCI DEĞİLİM' DEDİ

Gelen tepkiler üzerine Ö.D. sosyal medya üzerine yüklediği fotoğrafları silmişti. Genç, Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığına giderek konuyla ilgili ifade verdi. İlçe Jandarma Komutanlığında ifade veren Ö.D.’nin, “Ben yoldan geçiyordum, yolun kenarında parçalanmış tilki ve ölmüş doğanı gördüm. Arkadaşım görsün diye arabamla orada durdum ve fotoğraf çekildim. Doğanın tüfekle vurulmuş olduğunu gördüm. Eve gittim, bir anlık gaflet ile sosyal medyada paylaştım. İki saat sonra gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabındaki fotoğrafları kaldırdım. Olayın bu derece büyüyeceğini tahmin etmedim. Pişmanım, normalde avcılık ile ilgim yok. ” dediği ortaya çıktı.

Öldürdüğü tilki ve doğanla poz veren adama para cezası

SERBEST BIRAKILDI, 11 BİN LİRA CEZA ALDI

İfadesi alınan genç daha sonra serbest bırakıldı. Jandarma ekipleri avcılık kanuna muhalefet etmekten Ö.D.’ye idari para cezası uygulanması için durumu Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Konuyla ilgili ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün gence 11 bin TL para cezası kesti.

Öldürdüğü tilki ve doğanla poz veren adama para cezası

Öldürdüğü tilki ve doğanla poz veren adama para cezası

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