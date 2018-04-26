Operasyon tazminatı nedir

Ülkenin güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetleri, gece gündüz demeden 24 saat boyunca vatan nöbeti tutuyor. Özellikle 15 Temmuz'dan bu yana yürütülen terör faaliyetlerinde etkin rol oynayan güvenlik güçleri OHAL endeniyle operasyon tazminatı alacak. Peki bu tazminat nedir.

OPERASYON TAZMİNATI NEDİR

Operasyon tazminatı 375 sayılı KHK'nın 28. maddesine göre ödenmekte olup, ilgili madde şu şekildedir:

"Madde 28 - A) Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgeler veya Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken belirlenecek kritik yörelerde özel harekat ve operasyon timi olarak görev yapan; Emniyet Genel Müdürlüğü emniyet hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunanlar ile sözleşmeli uçuş personeline, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlere ve operasyonları fiilen sevk ve idare eden karargah ve bürolardan bu fıkra uyarınca alınacak Başbakan onayında belirtilenlerde görevlendirilen personele 9000, erbaş ve erlere 4500gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık tutarı geçmemek üzere, fiilen görev yapıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ek tazminat, (B) fıkrasında yer alan tazminata ilave olarak ayrıca ödenir.

NASIL VERİLİR

Bu şekilde belirtilen operasyon tazminatı vazife gün ve sürelerine göre tespit edilip görev yerlerine göre de farklılık göstermektedir. Bizzat Başbakan onayı ile verilmekte olan tazminat OHAL durumlarında geçerli olan bu tazminat bir nevi yıpranma payı gibi işlev görmektedir.

